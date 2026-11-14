Ngày 15/11 sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gián đoạn

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.

Ngày 15/11/2026 sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gián đoạn.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.

Gió nhẹ.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 16 - 18/11/2026: Đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào có nơi có dông. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28 - 30oC.