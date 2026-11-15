Ngày 15/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Giá lúa gạo hôm nay biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 34 hôm nay dao động mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.500 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 7.100 - 7.200 đồng/kg; lúa tươi OM dao động ở mốc 7.100 - 7.200 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 7.200 - 7.300/kg.

Tại các địa phương hôm nay, thương lái chào bán lúa khô nhiều hơn, giá lúa tươi ít biến động. Tại An Giang, giao dịch mua bán yếu, giá lúa tươi vững. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp Tại Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá lúa tương đối ổn định.

Với mặt hàng gạo, giá giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 11.300 - 11.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.850 - 11.400 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 11.300 - 11.400 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.850 - 7.950 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo OM 18 giảm 500 đồng/kg dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg, so với giữa tuần. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 515 - 520 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 565 - 569 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 394 - 398 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm dao động 488 - 492 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 423 - 427 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 388 - 392 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động 330 - 334 USD/tấn./.