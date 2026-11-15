Ngày 15/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt tăng

Giá cao su hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 443 Yên/kg, tăng 0,23%. Hợp đồng giao tháng 12 đi ngang ở mức 433,20 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 434,60 Yên/kg, tăng 1,43%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,76 Baht (0,82%) lên mức 93,5 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 19.100 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,79%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.720 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,84%. Hợp đồng giao tháng 3/2027 ở mức 19.750 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,71%

Hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 1/2027 được giao dịch sôi động nhất tăng 525 Nhân dân tệ (3,39%) lên 16.020 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 250430 Cent/kg, tăng 1,42%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 251,50 Cent/kg, tăng 1,74%. Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 2/2027 ở mức 251,00 Cent/kg, tăng 1,66%.

Đà tăng lan rộng trên các sàn châu Á. Tại sàn SGX, cả 3 kỳ hạn TSR20 tăng từ 1,42 - 1,74%. Trên sàn SHFE, hợp đồng tháng 11/2026 dẫn đầu với mức tăng 1,79%, còn tại sàn TOCOM, kỳ hạn tháng 1/2027 tăng mạnh nhất, đạt 1,43%./.

Giá cao su trong nước

Trái với những biến động trái chiều trên thị trường quốc tế, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp trong nước tiếp tục duy trì mặt bằng ổn định.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.