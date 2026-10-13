Ngày 15/10 tuyên án vụ tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong

Ngày 13/10, TAND khu vực 4 (tỉnh Vĩnh Long) mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong vào năm 2024. Trong quá trình điều tra, bị cáo được tại ngoại để trị bệnh.

Đây là lần thứ ba phiên tòa được mở lại, sau hai lần phải tạm hoãn. Cơ quan Công an đã bố trí cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra phiên tòa.

Bị cáo được người thân đưa đến tòa bằng ôtô.

Trung được người thân đưa đến tòa bằng ôtô. Bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ nữ sinh, cùng người đại diện theo ủy quyền có mặt. Nhiều người thân của nữ sinh cũng có mặt và được bố trí ngồi bên ngoài phòng xét xử để theo dõi diễn biến phiên tòa.

Bị cáo có một luật sư chỉ định. Phía bị hại có 6 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại tòa. Phóng viên báo chí được bố trí tại một phòng riêng, theo dõi phiên tòa qua màn hình truyền trực tuyến.

Sau khi đại diện Viện KSND công bố cáo trạng, bị cáo thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật theo nội dung truy tố. Đại diện hợp pháp của nữ sinh đề nghị bồi thường số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, nhưng gia đình bị cáo không đồng ý.

Căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù và xem xét mức bồi thường cho phía bị hại.

Hơn 16h cùng ngày, HĐXX thông báo thời gian nghị án kéo dài, vụ án sẽ tuyên vào sáng 15/10.

Bị cáo thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật như cáo trạng truy tố.

Như Báo CAND đã thông tin, theo cáo trạng, sáng 4/9/2024, Trung lái xe tải mang biển kiểm soát 84C-102.77 lưu thông trên tỉnh lộ 901. Khi đến xã Vĩnh Xuân, xe tải va chạm với xe đạp điện khiến nữ sinh bị thương nặng và tử vong.

Căn cứ kết quả điều tra, nguyên nhân dẫn đến tai nạn được xác định là do Trung điều khiển xe tải vượt ôtô bán tải mang biển kiểm soát 61C-567.14, lấn sang phần đường bên trái, dẫn đến va chạm khiến nữ sinh tử vong.

Trong quá trình chờ giải quyết khiếu nại về vụ tai nạn, ngày 28/4/2025, Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha ruột nữ sinh) đã dùng súng bắn vào đầu Trung, gây thương tích nặng. Sau khi gây án, Phúc tự bắn vào đầu để tự sát và tử vong.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án giết người, sau đó đình chỉ điều tra do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.

Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, sau đó khởi tố bị can đối với Trung. Theo kết luận giám định pháp y, Trung bị tổn thương cơ thể 90% do vết thương bởi đạn gây ra.

Kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 16/9/2025 xác định, từ trước, trong và sau khi gây tai nạn cho đến thời điểm bị bắn, Trung không mắc bệnh tâm thần. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau khi bị bắn, Trung mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do mắc chứng mất trí mức độ trung bình. Ngày 8/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can do Trung phải điều trị các bệnh lý và chữa bệnh bắt buộc.

Kết luận giám định ngày 8/7/2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định, tại thời điểm giám định, Trung mắc chứng mất trí sau chấn thương não, mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Căn cứ kết luận nêu trên, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can và ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND khu vực 4 đề nghị truy tố bị can. Viện KSND khu vực 4 đã ban hành cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để lên lịch xét xử bị cáo.