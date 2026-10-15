Ngày 15/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê đồng loạt giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay điều chỉnh giảm sau phiên tăng nhẹ trước đó. Theo khảo sát tại các vùng sản xuất trọng điểm, giá cà phê Tây Nguyên đồng loạt giảm 200 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm từ 93.200 đồng/kg xuống còn 93.000 đồng/kg. Tương tự, Đắk Nông (Lâm Đồng) và Gia Lai cùng giảm 200 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 93.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng giảm từ 92.500 đồng/kg xuống còn 92.300 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá thu mua thấp nhất trong nhóm khu vực được khảo sát.

Như vậy, giá cà phê trong nước đã quay đầu giảm sau một phiên tăng, nhưng mức điều chỉnh chưa lớn và mặt bằng giao dịch tại nhiều địa phương vẫn duy trì ngưỡng 93.000 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy thị trường chưa hình thành xu hướng tăng ổn định, khi giá thu mua trong nước tiếp tục chịu tác động từ các phiên giao dịch trên sàn kỳ hạn quốc tế.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê trên 2 sàn giao dịch chính diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2026 giảm 19 USD/tấn, tương đương 0,55%, xuống còn 3.459 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 20 USD/tấn, tương đương 0,58%, đạt 3.443 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2027 tăng 0,71%, lên mức 285,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2027 tăng 0,7%, đạt 281,95 US cent/pound.

Giá tiêu giữ mốc 140.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Giá tiêu trong nước hôm nay ổn định sau phiên tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương trước đó. Theo khảo sát, giá tại các vùng sản xuất trọng điểm hiện dao động từ 137.500 - 140.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu tiếp tục được thu mua ở mức 140.000 đồng/kg, cao nhất trong các khu vực khảo sát. Đắk Lắk duy trì mức 139.000 đồng/kg, đứng thứ hai về giá thu mua. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM), giá tiêu ổn định ở mức 138.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch ở mức 137.500 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương được khảo sát.

Như vậy, giá tiêu trong nước đang duy trì mặt bằng tương đối ổn định sau hai phiên tăng đầu tuần, với mức giá cao nhất tiếp tục đứng ở ngưỡng 140.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, trước khi đi ngang trong phiên 15/10, giá tiêu tại một số địa phương đã tăng tổng cộng từ 1.500 - 2.000 đồng/kg chỉ trong hai ngày. Việc giá thu mua chưa quay đầu giảm cho thấy thị trường nội địa vẫn giữ được mặt bằng giá sau đợt phục hồi ngắn.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu bắt đầu ghi nhận những biến động trái chiều. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia trong phiên giao dịch mới nhất giảm 7 USD/tấn, tương đương khoảng 0,1%, xuống còn 6.827 USD/tấn.

Giá tiêu đen Malaysia giảm mạnh hơn, mất 100 USD/tấn, tương đương khoảng 1,1%, xuống còn 9.100 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen ASTA 570 của Brazil tiếp tục duy trì mức 5.800 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia ghi nhận mức giảm 10 USD/tấn, tương đương 0,11%, đưa giá tiêu trắng Muntok xuống còn 9.347 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì ở mức 8.450 USD/tấn và 12.100 USD/tấn./.