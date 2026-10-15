Ngày 15/10: Giá bạc tiếp đà giảm, chịu sức ép từ lạm phát Mỹ

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Thị trường bạc trong nước diễn biến cùng chiều với thị trường thế giới khi nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá ở cả 2 chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 15/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.729.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.797.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.731.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.799.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/10. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật sáng 15/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.981.000 đồng/lượng và 2.042.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 52.826.535 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 54.453.197 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.969.000-2.030.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 52.507.000 đồng/kg (mua vào)-54.133.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 30 phút ngày 15/10 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp đà phục hồi, neo ở ngưỡng 55,98 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 55,27-59,76 USD/ounce.

Giá bạc thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch chiều 14/10 tại Mỹ, khi số liệu lạm phát tiêu dùng cao hơn dự báo khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên. Diễn biến này làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, gây sức ép lên thị trường kim loại quý.

Theo bài phân tích kim loại quý trên trang kitco.com, lãi suất và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng thường làm giảm sức hấp dẫn của bạc, trong khi đồng USD mạnh lên khiến kim loại quý này trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác. Bên cạnh đó, những bất ổn tại khu vực Trung Đông tiếp tục tác động đến triển vọng thị trường năng lượng và giá bạc.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 15/10. (Nguồn: kitco.com)

Trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz, giá dầu Brent tăng lên 106,06 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đạt 95,09 USD/thùng.

Giá năng lượng duy trì ở mức cao có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng FED tiếp tục nâng lãi suất. Đối với bạc, chi phí năng lượng và vốn vay tăng còn có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp, làm suy yếu nhu cầu đối với kim loại này.

Về mặt kỹ thuật, qua bài phân tích trên kitco.com, cho thấy giá bạc đang gặp ngưỡng kháng cự gần nhất tại vùng 56-56,55 USD/ounce. Nếu vượt và duy trì trên vùng giá này, bạc có thể tiếp tục phục hồi lên mức 57,64 USD/ounce, sau đó hướng tới các ngưỡng cao hơn là 58,34 USD/ounce và 59,54 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, ngưỡng hỗ trợ gần nhất nằm tại 55,27 USD/ounce. Nếu giảm xuống dưới mức này, giá bạc có thể tiếp tục lùi về 55 USD/ounce. Trường hợp áp lực bán gia tăng, vùng 52 USD/ounce sẽ là ngưỡng hỗ trợ xa hơn cần theo dõi.

Nhìn chung, triển vọng ngắn hạn của giá bạc vẫn chịu sức ép từ lạm phát Mỹ, đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Bên cạnh đó, diễn biến giá năng lượng và những lo ngại về nhu cầu công nghiệp tiếp tục là các yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của giá bạc trong những phiên tới.