Ngày 14-15/10, truyền hình trực tiếp lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, vừa ký văn bản số 156/CV-BCĐQG về việc truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo văn bản, thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực, hiệu quả. Nhiều địa phương đã tổ chức trọng thể, thiêng liêng lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Ban Chỉ đạo quốc gia ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sáng 12/10, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, buổi tổng duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực này đã diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ảnh: VTV

Theo kế hoạch, sáng 14/10, TPHCM sẽ tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Sáng 15/10, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực các xã Thanh Thủy, Minh Tân, Vĩnh Tuy và phường Bình Thuận. Cùng ngày, TP Hải Phòng tổ chức lễ truy điệu, an táng 65 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo; TP Cần Thơ tổ chức lễ truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực xã Đông Phước và xã Thới Lai.

Để lan tỏa tinh thần tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Cần Thơ, Hải Phòng và TPHCM chỉ đạo đài phát thanh và truyền hình địa phương truyền hình trực tiếp các buổi lễ, đồng thời phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tiếp sóng, phát trực tiếp trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo.

Đối với các lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục thực hiện việc truyền hình trực tiếp theo tinh thần trên.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo phối hợp với các đài địa phương kết nối, phát sóng trực tiếp các buổi lễ trên VTVgo, đồng thời thông tin rộng rãi để người dân chủ động sắp xếp thời gian theo dõi, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng, liệt sĩ.