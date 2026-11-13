Ngày 14/11 mưa rào nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Nhiều mây, có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng gián đoạn, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.

Ngày 14/11 có mưa rào nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, đêm và sáng trời rét.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Nhiều mây, có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng gián đoạn, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng gián đoạn, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng gián đoạn, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng gián đoạn, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.

Gió nhẹ.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 15 - 17/11/2026: Đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 - 22oC.