Ngày 14/11: Miền Bắc trời rét, có nơi 12 độ C, Nam Bộ tiếp tục mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/11, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái trời rét về đêm và sáng sớm, trong khi ban ngày nhiệt độ tăng nhẹ, nhiều nơi có nắng.

Tại Hà Nội, thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi. Đến trưa và chiều, mây giảm, trời hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 18 độ C, cao nhất 22 - 24 độ C. Gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất dao động 15 - 18 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi chỉ 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, một số nơi dưới 21 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây và có nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C.

Như vậy, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tại nhiều địa phương miền Bắc vẫn khá rõ rệt. Người dân cần chú ý giữ ấm khi ra ngoài vào sáng sớm và đêm muộn, đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có bệnh lý về hô hấp.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 24 - 27 độ C. Trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ cũng ghi nhận mưa rào và dông tại một số địa phương. Riêng phía Bắc khu vực, trong đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C, phía Bắc có nơi dưới 29 độ C.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, thời tiết có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Trong khi miền Bắc trời lạnh, thời tiết Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày có nắng, chiều tối xuất hiện mưa dông.

Cụ thể, khu vực Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối xuất hiện mưa rào, dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 - 26 độ C, cao nhất 31 - 33 độ C. Ban ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa rào, dông rải rác.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông tại Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập nước và tránh trú mưa dưới cây lớn khi xảy ra dông sét.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 14/11

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C, cao nhất 22 - 24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, riêng khu Tây Bắc 12 - 15 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 24 - 27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc khu vực có mưa dông rải rác trong đêm, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

TP.HCM: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C, cao nhất 31 - 33 độ C.