Ngày 14/11, khởi tranh Giải bóng đá Cúp U11 SHB Đà Nẵng

Giải diễn ra từ ngày 14-15/11 tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SHB Đà Nẵng (phường Hòa Khánh), quy tụ 12 đội đến từ Đà Nẵng và các địa phương lân cận, trong đó có hai đại diện chủ nhà U11 và U10 SHB Đà Nẵng.

Các đội trải qua vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết để tìm ra nhà vô địch. Giải hứa hẹn mang đến những màn tranh tài sôi nổi, pha bóng đẹp mắt và khoảnh khắc đáng nhớ của bóng đá lứa tuổi nhi đồng.

Đây không chỉ là sân chơi dành cho các cầu thủ nhí thể hiện niềm đam mê, năng lực và bản lĩnh trên sân cỏ, mà còn là dịp để các đội bóng, trung tâm đào tạo gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và cùng nhau phát triển bóng đá trẻ.