Ngày 14/11: Giá cao su trên các sàn chủ chốt tại châu Á biến động trái chiều

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á hôm nay tăng giảm đan xen. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 12 đi ngang ở mức 426,10 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 428,40 Yên/kg, giảm 0,61%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 1,21 Baht (1,32%) lên mức 92,74 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.750 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,94%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.370 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,62%.

Hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 1/2027 được giao dịch sôi động nhất tăng 445 Nhân dân tệ (2,93%) lên 15.630 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 246,30 Cent/kg, giảm 0,69%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 247,70 Cent/kg, giảm 0,12%.

Giá cao su hôm nay trên sàn SGX đồng loạt đi xuống, với mức giảm từ 0,12 - 0,69%, trên sàn TOCOM, hợp đồng tháng tháng 12 đi ngang, còn kỳ hạn tháng 1/2027 giảm; trên sàn SHFE, giá cao su tự nhiên tăng giảm đan xen.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg./.