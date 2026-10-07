Ngày 14-10, TPHCM tổ chức truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM, lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) bắt đầu lúc 7 giờ 30 ngày 14-10. Lễ viếng, truy điệu diễn ra lúc 8 giờ cùng ngày tại công viên.

Công tác hậu cần, chuẩn bị cho buổi lễ đang được các lực lượng khẩn trương triển khai. Ảnh: MẠNH THẮNG

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình). Lễ an táng dự kiến bắt đầu lúc 10 giờ.

Các ngôi mộ sẽ được đánh số tương ứng với quách hài cốt và mã định danh mẫu, phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trước đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 13-10 tại Công viên Lê Thị Riêng.

Song song với việc chuẩn bị lễ viếng, truy điệu và an táng, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, từ ngày 23-6 đến hết ngày 5-10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 307 bộ có di vật. Trong tổng số này, 698 bộ hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.