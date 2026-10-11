Ngày 14/10, TP.HCM tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 14/10, TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Sau lễ truy điệu, đoàn xe sẽ đưa các hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM để an táng.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, trong số 731 hài cốt được tìm kiếm, quy tập có 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ.

Để người dân cùng tham gia hoạt động tưởng niệm, tri ân, Ban Chỉ đạo đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường có tuyến đường đoàn xe đi qua tuyên truyền, vận động người dân sinh sống hai bên đường ra khu vực vỉa hè, cầm nhành hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ.

TP.HCM vận động người dân cầm hoa trắng tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ.

Đây là hoạt động thể hiện sự thành kính, lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.

Việc tổ chức tiễn đưa phải bảo đảm trang nghiêm, an toàn, không gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến giao thông trên các tuyến đường.

Theo kế hoạch, lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/10, lễ dâng hoa, dâng hương được tổ chức tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Đến 8h, lễ viếng và truy điệu hài cốt liệt sĩ bắt đầu.

Khoảng 8 giờ 45 phút, đoàn xe đầu tiên dự kiến xuất phát từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Các đoàn xe tiếp theo lần lượt di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, dự kiến hoàn thành trong ngày.

Lộ trình dài khoảng 26km, qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội.

Đoàn xe dự kiến đi qua địa bàn 11 phường gồm Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình. Ban tổ chức phối hợp với lực lượng chức năng điều hành thời gian di chuyển, tổ chức giao thông; lộ trình có thể được điều chỉnh tùy tình hình thực tế nhằm bảo đảm an toàn.

Ngày 14/10, TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ dự kiến diễn ra lúc 10 giờ ngày 14/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình.

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 13/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” sẽ diễn ra tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng.

Lễ viếng và truy điệu hài cốt liệt sĩ ngày 14/10 được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, phát thanh trực tiếp trên VOH FM 99.9 MHz và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM trong khung giờ từ 8 giờ đến 10 giờ.

Chuỗi hoạt động là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc; qua đó tiếp tục gìn giữ, phát huy đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.