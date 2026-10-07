Ngày 14-10, TP.HCM sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập ở Công viên Lê Thị Riêng

Hoạt động này thực hiện theo chủ trương của Đảng và chính sách về "Chiến dịch 500 ngày đêm" nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua đó tuyên truyền, giáo dục về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc.

Trong thời gian qua, nhiều phái đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc VN, các lực lượng, đoàn thể, tổ chức và nhiều cá nhân đã đến Công viên Lê Thị Riêng để thắp hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước hy sinh, thân xác bị vùi dưới lớp đất tại đây trong nhiều chục năm qua với sự xúc động và lòng biết ơn vô hạn.

Theo chương trình dự kiến, vào lúc 7 giờ 30 ngày 14-10 sẽ diễn ra Lễ dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Nhà bia Liệt sĩ.

Lễ viếng, lễ truy điệu vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày tại Công viên Lê Thị Riêng. Sau đó là Lễ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM vào lúc 10 giờ.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM, lũy kế từ ngày 23-6 đến hết ngày 5-10, tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B); trong đó 307 bộ có di vật.