Ngày 14/10, tăng chuyến Metro, xe buýt phục vụ lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ

Tăng chuyến Metro số 1, xe buýt phục vụ người dân tham dự lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quý Hiền)

Đối với tuyến Metro số 1 sẽ tăng 18 lượt tàu phục vụ đi lại.

Đối với các tuyến xe buýt, tăng 10 chuyến xe trên tuyến xe buýt số 10 từ Bến xe Miền Tây đi Đại học Quốc gia.

Trung tâm cũng hướng dẫn người dân sử dụng xe buýt từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố như sau: Hành khách có thể đón tuyến xe buýt số 65 tại 542 Cách mạng Tháng 8 và xuống tại 605 Hoàng Văn Thụ (trạm xe buýt bệnh viện Tân Bình) sau đó chuyển tiếp tuyến xe buýt số 8 để đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Cụ thể, các tuyến xe buýt kết nối Công viên văn hóa Lê Thị Riêng

Người dân có thể sử dụng các tuyến xe buýt sau để đến Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và xuống tại các trạm dừng xe buýt chung quanh Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

- Tuyến xe buýt số 65: Bến Thành-Cách mạng Tháng 8-Bến xe An Sương:

- Tuyến xe buýt số 13: Bến xe buýt Sài Gòn-Bến xe Củ Chi

- Tuyến xe buýt số 30: Chợ Tân Hương-Bến xe Văn Thánh

- Tuyến xe buýt số 103: Bến xe buýt Chợ Lớn-Bến xe Ngã tư Ga

Các tuyến xe buýt kết nối Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố

Người dân có thể sử dụng các tuyến xe buýt sau để đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố:

- Tuyến xe buýt số 8: Bến xe buýt Quận 8-Đại học Quốc gia

- Tuyến xe buýt số 10: Đại học Quốc Gia-Bến xe Miền Tây

- Tuyến xe buýt số 19: Bến Thành-Khu chế xuất Linh Trung-Đại học Quốc gia

- Tuyến xe buýt số 33: Bến xe An Sương-Suối Tiên-Đại học Quốc gia

- Tuyến xe buýt số 53: Lê Hồng Phong-Đại học Quốc gia

- Tuyến xe buýt số 56: Bến xe buýt Chợ Lớn-Bến xe Miền Đông mới

- Tuyến xe buýt số 67: Bến xe Miền Đông cũ-Bến xe Miền Đông mới

- Tuyến xe buýt số 93: Bến Thành-Bến xe Miền Đông mới

- Tuyến xe buýt số 99: Chợ Thạnh Mỹ Lợi-Đại học Quốc gia

- Tuyến xe buýt số 150: Bến xe buýt Chợ Lớn-Bến xe Miền Đông mới

- Tuyến xe buýt số 164: Đại học Nông Lâm-Chung cư Topaz

- Tuyến xe buýt số 170: Bến xe buýt Khu A-Bến xe buýt Khu B

- Tuyến xe buýt số 61-9: Thủ Dầu Một-Suối Tiên-Bến xe Miền Đông mới

- Tuyến xe buýt số 61-77: Thành phố mới-Thành phố Dĩ An-Bến xe Miền Đông mới

- Tuyến xe buýt số 60-1: Bến xe Miền Tây-Bến xe Biên Hòa

- Tuyến xe buýt số 60-3: Bến xe Miền Đông cũ-Khu công nghiệp Nhơn Trạch

- Tuyến xe buýt số 60-7: Bến xe Miền Đông mới-Bến xe Biên Hòa

- Tuyến đường sắt đô thị số 1: Bến Thành-Suối Tiên.