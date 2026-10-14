Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay diễn biến tích cực khi giá thu mua tại nhiều địa phương cùng điều chỉnh tăng so với phiên trước.

Cụ thể, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi lên mức 54.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, 5 địa phương này cùng Hải Phòng và Điện Biên tạo thành nhóm có giá thu mua cao nhất khu vực.

Như vậy, miền Bắc hiện có 7 địa phương ghi nhận mức giá 54.000 đồng/kg, cho thấy tín hiệu phục hồi đã xuất hiện trên diện rộng hơn so với những phiên trước.

Ở chiều ngược lại, Lào Cai tiếp tục là địa phương duy nhất duy trì mức thu mua thấp nhất khu vực, đạt 52.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ giá ổn định ở mức 53.000 đồng/kg.

Theo đó, giá heo hơi miền Bắc hiện dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg. Đáng chú ý, đợt tăng giá này diễn ra sau một tuần thị trường giảm khá mạnh, khiến những mốc thu mua 55.000 - 56.000 đồng/kg lần lượt biến mất.

Việc nhiều địa phương cùng tăng trở lại có thể phản ánh nhu cầu thu mua đang cải thiện cục bộ, dù chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã bước vào chu kỳ tăng mới.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái ổn định trên toàn bộ 11 tỉnh, thành phố được khảo sát.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực, đạt 54.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giữ mức thu mua 53.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg. Hà Tĩnh và Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận giá heo hơi thấp nhất cả nước, cùng đạt 51.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng không biến động. Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì mức thu mua cao nhất khu vực, đạt 54.000 đồng/kg.

An Giang và Cần Thơ giữ mức 53.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng đứng ở mức 52.000 đồng/kg. Theo đó, giá heo hơi miền Nam tiếp tục dao động từ 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Tính chung cả nước, giá heo hơi hôm nay duy trì trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg, với tín hiệu tăng tập trung tại miền Bắc./.