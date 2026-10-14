Ngày 14/10: Giá bạc tiếp đà giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp đà suy giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h50 ngày 14/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.052.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.115.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 25.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 26.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.052.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.115.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.052.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.414.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 54.719.863 đồng/kg (mua vào) và 56.399.859 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h50 ngày 14/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 58,6925 USD/ounce, giảm 0,70% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới tiếp đà đi xuống khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá tác động từ diễn biến giá dầu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và các chỉ báo kinh tế sắp được công bố.

Trên thị trường tài chính, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của bạc. Khi lợi suất giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không sinh lãi được thu hẹp, qua đó tạo điều kiện hỗ trợ giá bạc. Ngược lại, lợi suất tăng có thể khiến kim loại quý chịu thêm áp lực bán.

Bên cạnh đó, biến động của giá dầu cũng tác động đến kỳ vọng lạm phát. Nếu giá năng lượng tăng kéo dài, lo ngại lạm phát có thể gia tăng, khiến thị trường điều chỉnh dự báo về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ có thể tiếp tục ảnh hưởng đến diễn biến của thị trường kim loại quý.

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư hiện hướng về báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ. Dữ liệu này sẽ giúp thị trường đánh giá rõ hơn áp lực lạm phát và khả năng điều chỉnh chính sách tiền tệ của Fed. Từ đó, biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tiếp tục chi phối xu hướng giá bạc trong thời gian tới./.