Ngày 14/10, giá bạc giảm sâu, thị trường chờ báo cáo lạm phát tại Mỹ

Thị trường bạc trong nước diễn biến cùng chiều với thị trường thế giới khi nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá ở cả 2 chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 5 phút sáng 14/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.737.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.805.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.739.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.807.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/10. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật ngày 14/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.055.000 đồng/lượng và 2.119.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 54.799.863 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 56.506.525 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.049.000-2.113.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 54.640.000 đồng/kg (mua vào)-56.347.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 5 phút ngày 14/10 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp đà phục hồi, neo ở ngưỡng 59,07 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 58,56-60,85 USD/ounce.

Trước đó, giá bạc thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch chiều 13/10 tại Mỹ, khi các nhà đầu tư thận trọng trước thời điểm công bố báo cáo lạm phát của nước này. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn ngắn duy trì ở mức cao, cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12, gây thêm sức ép lên thị trường kim loại quý.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 14/10. (Nguồn: kitco.com)

Theo bài phân tích kim loại quý trên trang kitco.com, bên cạnh tác động từ chính sách tiền tệ Mỹ, những lo ngại về triển vọng nhu cầu công nghiệp cũng ảnh hưởng tiêu cực đến giá bạc. Đặc biệt, dấu hiệu suy yếu trong ngành sản xuất chip làm gia tăng quan ngại về nhu cầu sử dụng bạc trong hoạt động sản xuất.

Trong khi đó, tỷ lệ giá vàng so giá bạc tăng cho thấy, bạc đang diễn biến kém tích cực hơn vàng, phản ánh áp lực giảm giá đối với kim loại quý này.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới báo cáo lạm phát tại Mỹ, dự kiến công bố trong ngày 14/10. Nếu lạm phát cao hơn dự báo, kỳ vọng FED tăng lãi suất trong tháng 12 có thể gia tăng, qua đó hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, gây thêm sức ép lên giá bạc.

Ngược lại, số liệu lạm phát thấp hơn dự báo có thể làm giảm áp lực từ chính sách tiền tệ, tạo điều kiện để giá bạc phục hồi.

Về mặt kỹ thuật, giá bạc cần vượt vùng kháng cự 59,77-60,61 USD/ounce để cải thiện triển vọng ngắn hạn. Nếu duy trì được đà tăng trên vùng này, giá có thể hướng tới các ngưỡng tiếp theo là 61,09 USD/ounce và 61,72 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, ngưỡng hỗ trợ gần nhất của giá bạc là 58,74 USD/ounce. Nếu giảm xuống dưới mức này, giá có thể tiếp tục lùi về 57,64 USD/ounce. Trường hợp áp lực bán gia tăng, 52 USD/ounce sẽ là ngưỡng hỗ trợ xa hơn cần theo dõi.

Nhìn chung, triển vọng ngắn hạn của giá bạc vẫn chịu sức ép từ kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao và những lo ngại về nhu cầu công nghiệp. Diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và số liệu lạm phát sắp công bố sẽ là những yếu tố quan trọng định hướng giá bạc trong các phiên tới.