Ngày 14/10 diễn ra Lễ truy điệu, an táng 731 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 12/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Hồ Chí Minh cho biết, ngày 14/10, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Theo Chương trình, trong sáng 14/10, Ban tổ chức sẽ tiến hành Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Tiếp đó, cũng tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng sẽ diễn ra Lễ viếng, Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. (Ảnh: BTL TP HCM)

Sau Lễ truy điệu, các đơn vị chức năng sẽ tổ chức Lễ an táng tổng cộng 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ) tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.

Lễ an táng sẽ được tiến hành theo nghi thức trang trọng, gồm đón đoàn xe, di chuyển hài cốt đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức hạ huyệt, an táng và dâng hương tưởng niệm.

Để việc di chuyển an toàn, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ dự kiến được tổ chức thành 4 đợt. Đợt đầu tiên dự kiến xuất phát khoảng 8 giờ 45 ngày 14/10; các đợt tiếp theo sẽ được triển khai theo điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời Nhân dân trên các tuyến đường đoàn xe đi qua, cầm nhánh hoa trắng đứng ở khu vực vỉa hè thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ một cách trang nghiêm, an toàn và tuân thủ hướng dẫn giao thông.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. (Ảnh: BTLTP)

Cũng theo kế hoạch, trong hôm nay, 12/10, Ban tổ chức tổ chức lễ tổng duyệt. Ngày 13/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.