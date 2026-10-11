Ngày 14/10: An táng 731 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng

Lan tỏa nghĩa tình tri ân liệt sĩ

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, thành phố sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Trong số này có 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ. Toàn bộ sẽ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Buổi lễ sơ duyệt lễ viếng, lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Nhằm tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia hoạt động tri ân, Ban Chỉ đạo đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường có tuyến đường đoàn xe đi qua đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đứng tại khu vực vỉa hè, cầm nhành hoa trắng thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ.

Hoạt động được tổ chức với tinh thần trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Người dân tham gia cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Đoàn xe dự kiến đi qua 11 phường

Theo kế hoạch, lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/10, lễ dâng hoa, dâng hương sẽ diễn ra tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Lễ viếng và truy điệu hài cốt liệt sĩ bắt đầu lúc 8 giờ cùng ngày.

Sau lễ truy điệu, đoàn xe sẽ đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Đợt xe đầu tiên dự kiến xuất phát lúc 8 giờ 45 phút, các đợt tiếp theo lần lượt di chuyển và hoàn thành trong ngày.

Lộ trình dự kiến dài khoảng 26km, bắt đầu từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, đi theo đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, qua vòng xoay Dân Chủ, đường Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội, đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Đoàn xe dự kiến đi qua địa bàn 11 phường gồm Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình. Thời gian di chuyển, phương án tổ chức giao thông do Ban tổ chức phối hợp với lực lượng chức năng điều hành; lộ trình có thể được điều chỉnh để bảo đảm an toàn.

TP.HCM vận động người dân cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng.

Lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ dự kiến diễn ra lúc 10 giờ ngày 14/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình.

Trước đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” dự kiến tổ chức lúc 19 giờ ngày 13/10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng.

Lễ viếng và truy điệu ngày 14/10 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, phát thanh trực tiếp trên VOH FM 99.9 MHz và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, từ 8 giờ đến 10 giờ.

Thông qua chuỗi hoạt động, TP.HCM tiếp tục thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong cộng đồng.