Ngày 13/11: Giá cà phê chưa dứt đà giảm, hồ tiêu đi ngang

Giá cà phê hôm nay tiếp đà giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm sâu

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi xuống, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Theo khảo sát, giá thu mua tại các địa phương trọng điểm giảm từ 200 - 600 đồng/kg so với ngày trước, đưa mặt bằng giao dịch về khoảng 83.200 - 83.800 đồng/kg.

Cụ thể, khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) xuống còn 83.800 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá thu mua còn 83.700 đồng/kg. Đắk Lắk cũng giao dịch ở mức 83.700 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm xuống còn 83.200 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục giảm trên cả hai sàn London và New York. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 1/2027 giảm 5 USD/tấn, tương đương 0,15%, xuống còn 3.245 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1 USD/tấn, tương đương 0,03%, đạt 3.220 USD/tấn.

Trên sàn New York, hợp đồng Arabica giao tháng 12/2026 giảm 2,4 US cent/pound, tương đương 0,88%, xuống còn 269 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,25 US cent/pound, tương đương 0,47%, còn 264,65 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 1,15 US cent/pound, tương đương 0,44%, xuống mức 260,45 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước đi ngang

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Theo khảo sát sáng nay (13/11), giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm duy trì ở mức từ 135.500 - 138.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk duy trì mức thu mua 138.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu giữ mức 137.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) tiếp tục giao dịch ở mức 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng duy trì mức 135.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn tiếp tục duy trì ổn định.

Giá tiêu đen Indonesia hiện ở mức 6.799 USD/tấn. Brazil giữ giá tiêu đen ASTA 570 tại 5.700 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục dẫn đầu với 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l duy trì mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia giữ mức 9.285 USD/tấn, Malaysia đạt 12.000 USD/tấn và Việt Nam duy trì 8.450 USD/tấn./.