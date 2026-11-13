Ngày 13/11: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm đan xen

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h55 ngày 13/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.547.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.595.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 28.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 29.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.547.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.595.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.547.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.820.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 41.253.230 đồng/kg (mua vào) và 42.533.227 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h55 ngày 13/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 50,675 USD/ounce, tăng 1,20% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Theo Kitco News, giá bạc giao ngay có thời điểm xuống dưới 50 USD/ounce. Nguyên nhân chính đến từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ.

Lãi suất cao thường gây bất lợi cho bạc và vàng bởi đây là những tài sản không mang lại lợi suất định kỳ. Khi lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD cùng tăng, sức hấp dẫn tương đối của kim loại quý có xu hướng suy giảm.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất chi phối xu hướng giá bạc trong thời gian tới là quyết định chính sách tiền tệ của Fed. Điều này khiến triển vọng của bạc trở nên phức tạp. Một mặt, bạc được hưởng lợi khi nhu cầu tìm kiếm tài sản phòng thủ gia tăng trước những bất ổn kinh tế và địa chính trị. Mặt khác, đồng USD mạnh và lãi suất cao lại làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý.

Ngoài yếu tố đầu tư, bạc còn có đặc điểm khác biệt so với vàng là nhu cầu sử dụng trong công nghiệp. Kim loại này được ứng dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, năng lượng mặt trời và nhiều lĩnh vực công nghệ khác. Vì vậy, triển vọng tiêu thụ công nghiệp cũng là một yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến giá bạc trong trung và dài hạn.

Về phân tích kỹ thuật, Kitco xác định vùng 53,107-53,710 USD/ounce là khu vực kháng cự gần đối với giá bạc. Nếu vượt qua vùng này một cách thuyết phục, kim loại quý có thể hướng tới các mốc cao hơn là 54,617 USD/ounce và 55,360 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, vùng 52,120 USD/ounce được xem là ngưỡng hỗ trợ gần. Nếu áp lực bán gia tăng khiến giá xuyên thủng vùng này, bạc có thể tiếp tục lùi về khu vực 51,090 USD/ounce. Đây là các mốc tham khảo kỹ thuật, không phải dự báo chắc chắn về diễn biến giá./.