Ngày 13/11: Giá bạc trong nước và thế giới giảm mạnh

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 40 phút ngày 13/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.542.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.610.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.544.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.612.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/11. (Ảnh: giabac.net)

Số liệu cập nhật sáng 13/11 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở cả 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.542.000 đồng/lượng và 1.590.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 41.119.897 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 42.399.894 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.565.000-1.614.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 41.733.000 đồng/kg (mua vào)-43.040.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 10 giờ 40 phút ngày 13/11 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giảm mạnh so phiên trước đó, giao dịch ở ngưỡng 50,41 USD/ounce; biên độ dao động từ 49,59-52,07 USD/ounce.

Giá bạc chịu áp lực giảm khi tỷ lệ vàng/bạc tăng lên gần ngưỡng 77,5. Nếu tỷ lệ này vượt 78, nhiều khả năng sẽ tiến tới mốc 80 - ngưỡng tâm lý quan trọng, qua đó gây thêm sức ép lên giá bạc.

Về các ngưỡng kỹ thuật, giá bạc đã giảm xuống dưới vùng hỗ trợ 51-52 USD/ounce và đang kiểm tra lại mốc 50 USD/ounce. Nếu giảm xuống dưới ngưỡng này, giá bạc có thể tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ 47-48 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, giá bạc cần lấy lại và duy trì trên ngưỡng 52 USD/ounce để khôi phục động lực tăng trong ngắn hạn. Khi đó, kim loại này có thể hướng tới mốc 54 USD/ounce.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 13/11. (Ảnh: kitco.com)

Theo bà Kristy Akullian, Trưởng Bộ phận Chiến lược đầu tư iShares khu vực châu Mỹ thuộc Tập đoàn quản lý đầu tư và tài sản BlackRock, dù giá bạc suy yếu trong ngắn hạn, triển vọng nhu cầu dài hạn đối với kim loại này vẫn được hỗ trợ bởi các ứng dụng công nghiệp trong lĩnh vực hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), điện khí hóa và năng lượng mặt trời.

"Đà suy yếu của thị trường kim loại quý sau giai đoạn tăng mạnh đầu năm chủ yếu xuất phát từ đồng USD mạnh lên và hoạt động chốt lời. Tuy nhiên, những yếu tố bất lợi trong ngắn hạn chưa làm thay đổi triển vọng nhu cầu dài hạn đối với bạc. Các ứng dụng công nghiệp ngày càng mở rộng, đặc biệt trong lĩnh vực AI, điện khí hóa và năng lượng mặt trời, tiếp tục là những động lực quan trọng hỗ trợ thị trường", bà Kristy Akullian nhấn mạnh.

Theo bà Akullian, giá bạc và vàng đều biến động mạnh trong năm 2026 khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng lãi suất, diễn biến đồng USD và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của hai kim loại này vẫn được đánh giá tích cực.

So với vàng, bạc có biên độ biến động lớn hơn và chịu ảnh hưởng rõ nét hơn từ chu kỳ kinh tế. Theo bà Akullian, kim loại này có tiềm năng tăng giá cao hơn trong các giai đoạn kinh tế mở rộng và hoạt động công nghiệp tăng trưởng, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn rủi ro giảm giá lớn hơn.

Bà Akullian cho rằng, việc kết hợp vàng và bạc trong danh mục đầu tư có thể giúp nhà đầu tư cân bằng giữa khả năng ứng phó với biến động thị trường và cơ hội sinh lời, đồng thời tận dụng lợi ích đa dạng hóa và triển vọng nhu cầu dài hạn.