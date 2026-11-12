Ngày 13/11 có mưa rào, có nơi có dông, trời rét

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.

Ngày 13/11/2026 có mưa rào, có nơi có dông, trời rét.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.

Gió nhẹ.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 14 - 16/11/2026: Thời tiết phổ biến đêm nhiều mây, không mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 24 - 27oC.