Ngày 13/11/2026 từng được dự báo là tận thế: Các nhà khoa học tính thế nào?

Có một ngày mùa Thu năm 2026 đã bị dự báo sẽ là ngày mà thế giới kết thúc. Đó là ngày 13/11/2026.

Trùng hợp thay, nó còn rơi đúng vào thứ Sáu, tạo thành thứ Sáu ngày 13 vốn bị coi là xui xẻo.

Nhưng việc các nhà khoa học dự báo ngày 13/11/2026 là Ngày Tận thế thì có cơ sở chứ không liên quan đến sự xui xẻo.

Các nhà nghiên cứu đã tính toán và kết luận rằng ngày 13/11/2026 là ngày thế giới kết thúc. Ảnh: Shutterstock.

Vì sao các nhà khoa học "chọn" ngày 13/11/2026?

Ngày 4/11/1960, Heinz von Foerster, một nhà Vật lí ở ĐH Illinois (Mỹ), cùng 2 cộng sự đã công bố nghiên cứu trên tạp chí Science, nêu mốc ngày 13/11/2026.

Mặc dù gần đây cũng nhiều nhà khoa học bàn luận về "Ngày Tận thế", khi thế giới bị hủy diệt bởi trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng viễn cảnh thảm họa mà Von Foerster đưa ra lại hoàn toàn khác biệt.

Von Foerster cho rằng (và thực tế đã chứng minh là ông đúng) trí tuệ con người sẽ giúp thế giới duy trì đủ nguồn cung lương thực, nên khi dân số thế giới tăng thì cũng không lo thiếu thức ăn.

Nhưng theo ông, vấn đề nằm ở chỗ dân số sẽ tăng không ngừng, tiến dần đến mức "vô hạn", có lẽ tới mức mà Trái Đất không "chịu nổi" nữa.

Các nhà nghiên cứu đã dựa trên 24 ước tính về dân số thế giới trong suốt 2.000 năm để tính toán, cuối cùng đi đến kết quả là thế giới sẽ kết thúc vào ngày 13/11/2026, sai số khoảng 5 năm, theo trang Popular Science.

Thực tế là dân số thế giới đã tăng chậm và đều đặn trong phần lớn lịch sử nhân loại. Ảnh minh họa: Marco Bottigelli/ Getty Images.

Vì sao thực tế không đi theo dự báo?

Điểm yếu nằm ở giả định của các nhà nghiên cứu rằng đà tăng dân số cứ tiếp diễn. Nhưng vào thời điểm đó, các nhà khoa học không biết rằng rồi mối quan ngại sẽ chuyển từ tình trạng quá tải dân số sang vấn đề tỉ lệ sinh sụt giảm.

Giờ đây, khi chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến thời điểm "Ngày tận thế" mà Von Foerster từng dự báo, thì khoảng 55% quốc gia trên thế giới - nơi sinh sống của hơn 2/3 dân số toàn cầu - đang có tỉ lệ sinh thấp hơn mức thay thế.

Nói cách khác, dân số loài người không hề tiến tới con số vô hạn. Trái lại, ở phần lớn các khu vực trên thế giới, dân số đang đi theo xu hướng là cuối cùng sẽ giảm.

Hiện nay nhiều nước lại lo ngại việc dân số giảm. Ảnh minh họa: AP Photo/ Asanka Brendon Ratnayake.

Các chuyên gia phần lớn đều đồng ý rằng tỉ lệ sinh đang giảm, nhưng liệu đây có phải là một vấn đề cần phải giải quyết hay không thì vẫn còn là điều gây tranh cãi.

Vậy nên, dự báo về "Ngày tận thế" 13/11/2026 chỉ cho thấy một mô hình mà các nhà nghiên cứu từng đưa ra, chứ không phải hạn chót để chúng ta phải vội vàng làm hết những điều mình còn mong ước.