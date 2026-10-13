Ngày 13/10, giá bạc giảm, thị trường theo dõi vùng hỗ trợ 58,5-59,69 USD/ounce

Thị trường bạc trong nước diễn biến cùng chiều với thị trường thế giới khi nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá ở cả 2 chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 55 phút sáng 13/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.787.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.855.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.789.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.857.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/10. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật ngày 13/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.082.000 đồng/lượng và 2.146.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 55.519.861 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 57.226.524 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.077.000-2.141.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 55.387.000 đồng/kg (mua vào)-57.093.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 8 giờ 55 phút ngày 13/10 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp đà phục hồi, neo ở ngưỡng 59,72 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 59,45-61,57 USD/ounce.

Giá bạc tiếp tục giảm trong phiên giao dịch thứ Hai, song vẫn duy trì trên vùng hỗ trợ quan trọng đã nhiều lần được kiểm định trong khoảng 10 ngày qua. Vùng hỗ trợ này nằm trong khoảng 58,5-59,69 USD/ounce, tương ứng mức điều chỉnh thấp nhất ghi nhận trong tuần trước và ngưỡng thoái lui Fibonacci 78,6%.

Việc giá bạc giữ được vùng hỗ trợ trên cho thấy khả năng phục hồi vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về giảm, do đó các nhịp tăng có thể tiếp tục gặp áp lực bán khi giá tiến tới những vùng kháng cự cao hơn.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 13/10. (Nguồn: kitco.com)

Diễn biến những phiên gần đây cho thấy giá bạc dao động với biên độ lớn hơn, đặc biệt trong hai phiên thứ Năm và thứ Sáu tuần trước. Giá có thời điểm giảm xuống dưới các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn nhưng sau đó phục hồi, cho thấy áp lực bán chưa đủ mạnh để duy trì đà giảm.

Đáng chú ý, trong phiên thứ Sáu vừa qua, giá bạc vượt mức cao nhất của phiên liền trước, phát tín hiệu phục hồi ngắn hạn. Tuy nhiên, diễn biến này chưa đủ để xác nhận xu hướng giảm đã kết thúc.

Về mặt kỹ thuật, nếu tiếp tục duy trì trên vùng hỗ trợ 58,5-59,69 USD/ounce, giá bạc có thể phục hồi và kiểm định các ngưỡng kháng cự phía trên. Trong đó, đường trung bình động 50 ngày (MA50), hiện ở khoảng 64,32 USD/ounce, là mốc đáng chú ý.

Ngưỡng này cũng nằm gần đường xu hướng giảm đã hình thành trong hơn hai tháng qua, do đó có thể tiếp tục gây sức ép lên đà phục hồi của giá bạc.

Trong ngắn hạn, khả năng giữ vững vùng hỗ trợ 58,5-59,69 USD/ounce và diễn biến quanh ngưỡng kháng cự 64,32 USD/ounce sẽ là những yếu tố quan trọng để đánh giá xu hướng tiếp theo của giá bạc.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Bruce Powers, phân tích biểu đồ tuần cho thấy, giá bạc đang xuất hiện những tín hiệu phục hồi. Trong tuần trước, giá hình thành mô hình nến cho thấy áp lực bán có dấu hiệu suy yếu và khả năng đảo chiều tăng đang dần xuất hiện.

Tuy nhiên, để củng cố triển vọng phục hồi, giá bạc cần vượt ngưỡng 62,04 USD/ounce. Nếu duy trì được đà tăng trên mức này, giá có thể hướng tới vùng kháng cự tiếp theo tại 64,11 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu chưa vượt được ngưỡng 62,04 USD/ounce, xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế. Khi đó, vùng hỗ trợ 58,50-59,69 USD/ounce tiếp tục đóng vai trò quan trọng.

"Nếu giữ vững vùng hỗ trợ này, giá bạc vẫn có cơ hội phục hồi trong những phiên tới. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới 58,5 USD/ounce, áp lực bán có thể gia tăng, khiến triển vọng phục hồi trở nên kém tích cực", chuyên gia Bruce Powers nhận định.