Ngày 12/11, Quốc hội tiến hành chất vấn về các lĩnh vực Tài chính, Khoa học và công nghệ

Phiên họp tại Hội trường, sáng ngày 11/11/2026. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Cụ thể, Quốc hội dành cả ngày 12/11 làm việc tại hội trường, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các nội dung:

(1) nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính;

(2) nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

(Phiên chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam)

Theo chương trình dự kiến, nhóm vấn đề chất vấn thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính tập trung các nội dung như: Công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; công tác huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP); công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế; giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh...

Người trả lời chất vấn: Bộ trưởng Bộ Tài chính. Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề thứ hai chất vấn thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tập trung vào các nội dung như: Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và địa phương; công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI...

- Người trả lời chất vấn: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.