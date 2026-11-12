Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Giá heo hơi tại một số địa phương hôm nay tiếp tục tăng. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng tại hai địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, sau phiên giao dịch đi ngang trước đó.

Cụ thể, Lai Châu và Sơn La cùng tăng 2.000 đồng/kg, từ 46.000 đồng/kg lên 48.000 đồng/kg. Tại Quảng Ninh và Phú Thọ, giá heo hơi tiếp tục ổn định ở mức 47.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Lào Cai và Điện Biên giữ mức 46.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đồng loạt đi ngang sau phiên tăng tại một số địa phương trước đó. Theo khảo sát, giá thu mua toàn khu vực tiếp tục duy trì trong khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg. Lâm Đồng giữ mức 48.000 đồng/kg.

Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 47.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng tiếp tục duy trì giá 46.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng tại 4 địa phương, nối dài đà phục hồi từ phiên trước.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh cùng tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên mức 49.000 đồng/kg, ngang với Đồng Tháp. Tại Cần Thơ, giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg, đạt 48.000 đồng/kg, bằng với Vĩnh Long. Trong khi đó, An Giang và Cà Mau tiếp tục giữ mức 47.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Sau những phiên tăng liên tiếp, giá heo hơi miền Nam hiện dao động từ 47.000 - 49.000 đồng/kg, tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá cao nhất cả nước.

Theo nhận định của một số chuyên gia, đà phục hồi đồng loạt tại miền Bắc và miền Nam đang tạo lực đẩy cho thị trường heo hơi. Trong những ngày tới, giá thu mua có thể tiếp tục tăng, với một số địa phương tiến lên mốc 50.000 đồng/kg. Nhu cầu chế biến thực phẩm gia tăng khi thị trường bước vào giai đoạn cuối năm, cùng với lượng thịt đông lạnh nhập khẩu tồn kho giảm, được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cạnh tranh và hỗ trợ giá heo hơi trong nước./.