Ngày 12/11: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà giảm

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ 20 phút ngày 12/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.569.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.636.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.571.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.638.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12/11. (Ảnh: giabac.net)

Số liệu cập nhật sáng 12/11 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở cả 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.570.000 đồng/lượng và 1.619.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 41.866.562 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 43.173.225 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.572.000-1.621.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 41.920.000 đồng/kg (mua vào)-43.227.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 12 giờ 20 phút ngày 12/11 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới tiếp đà giảm so phiên trước đó, giao dịch ở ngưỡng 51,34 USD/ounce; biên độ dao động từ 51,05-52,07 USD/ounce.

Đồng USD đã vượt mức đỉnh trước đó trong năm 2026, mở ra khả năng hình thành một đợt tăng đáng kể trên biểu đồ tuần. Trái lại, giá vàng phát đi những tín hiệu suy yếu khi các mô hình nến cảnh báo xu hướng giảm, đồng thời áp lực bán gia tăng tại các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 12/11. (Ảnh: kitco.com)

Bà Anna Radomska, chuyên gia phân tích thị trường tài chính trên Kitco.com, nhận định giá bạc đang nỗ lực phục hồi sau tín hiệu đảo chiều giảm trong phiên giao dịch trước đó.

Theo bà Radomska, giá bạc xuất hiện khoảng trống giá tăng khi mở cửa và phục hồi trong phiên. Tuy nhiên, lực mua chưa đủ mạnh để đưa giá vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng. Trong khi đó, mô hình nến nhấn chìm giảm giá hình thành ở phiên trước vẫn tạo áp lực lên thị trường. Do vậy, cần theo dõi liệu nhịp phục hồi hiện tại có thể mở đầu cho một xu hướng tăng mới hay chỉ là đợt hồi phục ngắn hạn.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, những lo ngại về nguy cơ lạm phát gia tăng và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng mạnh lãi suất trong tháng tới cũng gây sức ép lên thị trường kim loại quý. Trong khi giá vàng giảm hơn 1% trong ngày, giá bạc diễn biến tích cực hơn khi vẫn duy trì trên ngưỡng 51 USD/ounce.

Về triển vọng dài hạn, các nhà phân tích cảnh báo ngành năng lượng mặt trời có thể không còn là động lực tăng trưởng quan trọng của nhu cầu bạc. Đáng chú ý, đợt tăng giá bạc, có thời điểm vượt 120 USD/ounce vào đầu năm nay, đã thúc đẩy các nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời đẩy nhanh việc tiết giảm lượng bạc sử dụng, thậm chí chuyển sang vật liệu thay thế. Xu hướng giảm lượng bạc tiêu thụ trên mỗi đơn vị công suất quang điện cũng đã diễn ra trong những năm gần đây.