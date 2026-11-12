Ngày 12/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc hôm nay đối mặt nhiều lực cản tăng giá. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h55 ngày 12/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.575.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.624.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 20.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.575.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.624.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.575.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.853.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 41.999.895 đồng/kg (mua vào) và 43.306.558 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h55 ngày 12/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 51,60 USD/ounce, giảm 0,22% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc mở đầu ngày giao dịch mới với nhiều yếu tố gây sức ép, trong đó đáng chú ý là mặt bằng lãi suất thực tế tại Mỹ vẫn neo cao, trong khi triển vọng phục hồi của lĩnh vực sản xuất công nghiệp chưa thực sự rõ nét.

Khác với một số kim loại quý chủ yếu phục vụ mục đích đầu tư, bạc còn là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành sản xuất. Đặc điểm này khiến giá bạc không chỉ biến động theo chính sách tiền tệ, đồng USD và lợi suất trái phiếu, mà còn phụ thuộc đáng kể vào triển vọng tiêu thụ công nghiệp.

Mặt bằng lợi suất thực tế cao làm giảm sức hấp dẫn tương đối của bạc trong danh mục đầu tư. Do không mang lại lãi suất hay dòng tiền định kỳ, việc nắm giữ kim loại quý này trở nên kém cạnh tranh hơn so với những tài sản có khả năng sinh lời. Đây cũng là yếu tố có thể thúc đẩy nhà đầu tư điều chỉnh danh mục, tạo thêm áp lực bán đối với giá bạc.

Sự đan xen giữa áp lực từ thị trường tiền tệ và triển vọng nhu cầu công nghiệp khiến xu hướng giá bạc vẫn tiềm ẩn nhiều biến động. Trong ngắn hạn, các nhịp phục hồi có thể gặp lực cản nếu thiếu thêm những tín hiệu tích cực từ kinh tế và thị trường tài chính.

Về diễn biến kỹ thuật, ngưỡng 55 USD/ounce đang là mốc giá đáng chú ý. Việc chinh phục và duy trì trên vùng này sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố xu hướng tăng. Ngược lại, nếu chưa vượt qua được ngưỡng cản, giá bạc có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lực mua chưa đủ mạnh để tạo lập xu hướng tăng bền vững./.