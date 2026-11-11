Ngày 12/11 có mưa rào, có nơi có dông, trời rét

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.

Ngày 12/11/2026 có mưa rào và có nơi có dông, trời rét.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất 17 - 19oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất 17 - 19oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Mây thay đổi đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Mây thay đổi đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.

Gió nhẹ.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 13 - 15/11/2026: Ngày 13, 15 nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Đêm và sáng trời rét. Ngày 14, có mây không mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 25 - 27oC.