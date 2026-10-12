Ngày 12/10, miền Trung mưa lớn cục bộ, cảnh báo lũ quét, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 12/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 20–40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng ở những vùng trũng, thấp.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Trước đó, đêm 11/10 và sáng sớm 12/10, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa đã xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận từ 19h ngày 11/10 đến 3 giờ ngày 12/10 tại một số nơi vượt 100 mm, trong đó trạm Phú Lâm (Đắk Lắk) ghi nhận 106mm.

Tại Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, chiều và tối 12/10 dự báo xuất hiện mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các khu vực có địa hình thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.

Trên biển, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp. Hiện nay, các vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vĩnh Long đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, và khu vực giữa Biển Đông đang có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 12/10, phạm vi mưa dông mở rộng trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7–8, sóng biển cao trên 2 m. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng hải và khai thác thủy sản.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại những vùng biển trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Các phương tiện cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Huế) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, phía Bắc có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.