Ngày 12/10: Giá heo hơi đang chịu sức ép đáng kể

Giá heo hơi tuần qua điều chỉnh giảm trên diện rộng. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, đưa mặt bằng giao dịch xuống còn 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Trước đó, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên từng ghi nhận mức thu mua 56.000 đồng/kg. Tuy nhiên, sau nhiều phiên giảm liên tiếp, mức giá này không còn xuất hiện tại khu vực.

Hiện Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng và Điện Biên cùng duy trì mức 54.000 đồng/kg, cao nhất miền Bắc.

Trong khi đó, Lào Cai là địa phương có giá thấp nhất khu vực, ở mức 52.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại chủ yếu giao dịch quanh ngưỡng 53.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, sau nhiều ngày giảm liên tục, thị trường miền Bắc đã xuất hiện tín hiệu phục hồi nhẹ tại Thái Nguyên và Bắc Ninh trong phiên khảo sát gần nhất, khi hai địa phương cùng tăng 1.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, đà giảm diễn ra mạnh hơn, đặc biệt ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giảm tới 4.000 đồng/kg trong tuần, đưa giá heo hơi xuống còn 51.000 đồng/kg. Đây cũng là mức thấp nhất cả nước.

Lâm Đồng, địa phương từng ghi nhận mức 56.000 đồng/kg vào cuối tuần trước, hiện giảm xuống còn 54.000 đồng/kg nhưng vẫn giữ vị trí cao nhất khu vực.

Các địa phương còn lại phổ biến trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hiện dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi cũng giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg trong tuần. Vĩnh Long ghi nhận mức giảm mạnh nhất 3.000 đồng/kg, xuống còn 52.000 đồng/kg.

Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh cùng giảm 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cà Mau là địa phương duy nhất giữ được giá thu mua ổn định so với cuối tuần trước.

Hiện Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Cà Mau cùng duy trì mức 54.000 đồng/kg, cao nhất miền Nam. Đồng Tháp và Vĩnh Long có giá thấp nhất khu vực, cùng đạt 52.000 đồng/kg.

Tính chung, giá heo hơi cả nước đã giảm từ vùng 54.000 - 56.000 đồng/kg xuống còn 51.000 - 54.000 đồng/kg chỉ sau một tuần. Mức giảm mạnh cho thấy thị trường đang chịu sức ép đáng kể, nhất là tại những địa phương có lượng heo xuất chuồng lớn./.