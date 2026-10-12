Ngày 12/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt phục hồi

Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 ngày 12/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.127.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.193.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 11.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 12.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.127.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.193.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.127.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.502.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 56.719.858 đồng/kg (mua vào) và 58.479.854 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 12/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 61,349 USD/ounce, tăng 0,87% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Diễn biến của bạc trên thị trường quốc tế đang chịu tác động đan xen từ chính sách tiền tệ Mỹ, lợi suất trái phiếu chính phủ và tình hình địa chính trị. Trong đó, lợi suất trái phiếu Mỹ là một trong những biến số quan trọng đối với dòng tiền đầu tư vào kim loại quý.

Bạc không tạo ra thu nhập định kỳ như trái phiếu. Khi lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc có thể cao hơn, khiến một bộ phận nhà đầu tư chuyển sang các tài sản sinh lời. Điều này có thể tạo sức ép lên giá bạc, đặc biệt khi đồng USD đồng thời mạnh lên.

Ngược lại, nếu lợi suất trái phiếu hạ nhiệt và đồng USD suy yếu, bạc có thể nhận được lực hỗ trợ. Khi đồng USD giảm giá, kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này có thể trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, dù mức độ tác động còn phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư và tình hình kinh tế toàn cầu.

Ngoài yếu tố tiền tệ, triển vọng của bạc còn gắn với nhu cầu công nghiệp. Kim loại này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như điện tử, thiết bị điện, năng lượng mặt trời và các ứng dụng công nghệ. Vì vậy, diễn biến nhu cầu sản xuất có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng thị trường, bên cạnh các yếu tố đầu tư tài chính.

Đây là yếu tố khiến triển vọng của bạc trở nên phức tạp: bất ổn địa chính trị có thể thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn, nhưng nguy cơ lạm phát kéo dài cũng có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao và gây sức ép lên giá kim loại quý.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư cần theo dõi đồng thời diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, giá dầu và các tín hiệu chính sách từ Fed. Việc chỉ dựa vào một phiên tăng hoặc giảm để đưa ra quyết định có thể làm gia tăng rủi ro, nhất là khi thị trường chịu tác động từ nhiều yếu tố trái chiều.

Với người mua bạc tích lũy, nên xác định rõ thời gian nắm giữ, khả năng chấp nhận biến động và mục tiêu sử dụng vốn. Với người giao dịch ngắn hạn, cần đặc biệt chú ý chênh lệch mua - bán, bởi đây là khoản chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lời./.