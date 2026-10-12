Ngày 12/10, giá bạc tăng nhẹ phiên giao dịch đầu tuần

Thị trường bạc trong nước cũng diễn biến cùng chiều với thị trường thế giới khi nhiều doanh nghiệp chỉnh giá bạc tăng theo cả 2 chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 13 giờ ngày 12/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.805.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.873.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.807.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.875.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12/10. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật ngày 12/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.112.000 đồng/lượng và 2.177.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 56.319.859 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 58.053.188 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.102.000-2.167.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 56.053.000 đồng/kg (mua vào)-57.787.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 13 giờ ngày 12/10 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp đà phục hồi, neo ở ngưỡng 60,83 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 60,62-61,57 USD/ounce.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 12/10. (Nguồn: kitco.com)

Giá bạc phục hồi lên hơn 60 USD/ounce trong phiên giao dịch cuối tuần trước, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, triển vọng tăng giá vẫn đối mặt nhiều thách thức do đồng USD duy trì ở mức cao và áp lực lạm phát chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt.

Thị trường dầu mỏ tiếp tục tiềm ẩn những yếu tố bất ổn. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẽ tránh tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử tháng 11, phần nào làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng. Dù vậy, giá dầu Brent kết thúc phiên ở gần 107,23 USD/thùng, cho thấy chi phí năng lượng cao vẫn có thể gây sức ép lên lạm phát và hạn chế đà phục hồi của giá bạc.

Trong khi đó, chỉ số USD duy trì gần 102,2 điểm sau nhiều tuần tăng liên tiếp. Triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ là yếu tố hỗ trợ đồng bạc xanh.

Ông Christopher Waller, Thống đốc FED nhận định, lãi suất có thể tiếp tục tăng nếu các số liệu kinh tế diễn biến như dự kiến. Theo đó, khả năng FED nâng lãi suất trong những tháng tới vẫn có thể xảy ra, ngay cả khi cơ quan này giữ nguyên lãi suất trong tháng 10.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến công bố ngày 14/10. Nếu lạm phát cao hơn dự báo, kỳ vọng FED tăng lãi suất trong tháng 12 có thể gia tăng, qua đó hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, gây thêm sức ép lên giá bạc. Ngược lại, số liệu thấp hơn dự báo có thể tạo điều kiện để kim loại quý này phục hồi.

Về mặt kỹ thuật, ngưỡng 65 USD/ounce là vùng kháng cự quan trọng đối với giá bạc trong ngắn hạn. Nếu vượt và duy trì trên mức này, giá có thể hướng tới 72 USD/ounce, xa hơn là vùng 90 USD/ounce. Trường hợp không vượt được ngưỡng 65 USD/ounce, áp lực giảm có thể tiếp diễn, với vùng 50 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ dài hạn cần theo dõi.

Theo nhận định của chuyên gia phân tích kim loại quý Muhammad Umair, đà phục hồi của giá bạc sẽ được củng cố khi đồng USD suy yếu và giá bạc vượt vững chắc ngưỡng 65 USD/ounce.