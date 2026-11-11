Ngày 11/11, Quốc hội làm việc về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh

Phiên họp tại Hội trường, sáng ngày 10/11/2026. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Theo đó, buổi sáng ngày 11/11/2026, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung:

(1) nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh;

(2) nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi);

(3) nghe Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026;

(4) thảo luận tại Hội trường về: (i) kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; (ii) Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026;

(5) thảo luận ở Hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiến hành các nội dung:

(1) nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ;

(2) thảo luận ở Hội trường về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.