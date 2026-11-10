Ngày 11/11 nhiều mây, không mưa, ngày nắng gián đoạn, trời rét

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Đêm và sáng nhiều mây, không mưa. Ngày nắng gián đoạn, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Đêm và sáng nhiều mây, không mưa. Ngày nắng gián đoạn, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất 19 - 21oC.

Ngày 11/11/2026 nhiều mây, không mưa, ngày nắng gián đoạn, trời rét.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Đêm và sáng nhiều mây, không mưa. Ngày nắng gián đoạn, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất 19 - 21oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi. Ngày giảm mây hửng nắng, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC. Nhiệt độ cao nhất 19 - 21oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi. Ngày giảm mây hửng nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi. Ngày giảm mây hửng nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.

Gió nhẹ.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 12 - 14/11/2026: Ngày 12,13, nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét. Ngày 14, đêm và sáng nhiều mây, không mưa. Ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16oC, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 22 - 24oC.