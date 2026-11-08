Ngày 11-11, Hà Nội khảo sát học sinh lớp 4 và lớp 7

Học sinh lớp 4 và lớp 7 toàn thành phố sẽ làm bài khảo sát chất lượng vào ngày 11-11-2026. Ảnh: Lê Nguyễn

Hôm nay (8-11), bộ phận ra đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện đề khảo sát chất lượng học sinh lớp 4, lớp 7, bảo đảm bàn giao đúng tiến độ, an toàn và bảo mật.

Theo kế hoạch, học sinh lớp 4 thực hiện bài khảo sát môn tiếng Việt và toán; học sinh lớp 7 làm bài khảo sát môn ngữ văn và toán. Các bài khảo sát được thực hiện trên giấy. Đối tượng tham gia gồm học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn thành phố.

UBND các xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với các cơ sở giáo dục xây dựng phương án tổ chức khảo sát. Mỗi trường tiểu học, trường trung học cơ sở và cơ sở giáo dục phổ thông có nhiều cấp học có học sinh thuộc đối tượng khảo sát được tổ chức thành một điểm khảo sát độc lập.

Ngày mai (9-11), đại diện UBND các xã, phường được phân công sẽ đến hội đồng ra đề và ban in sao đề khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để tiếp nhận đề. Quá trình giao nhận được thực hiện chặt chẽ, từ kiểm tra số lượng, thông tin môn, lớp khảo sát đến tình trạng niêm phong các bì đề. Sau khi hoàn tất thủ tục, đề được vận chuyển trực tiếp về địa điểm in sao đã bố trí, bảo đảm giữ nguyên niêm phong và an toàn trong suốt quá trình bàn giao.

UBND các xã, phường có trách nhiệm bố trí địa điểm in sao riêng, bảo đảm an toàn. Đề gốc được bảo quản trong tủ hoặc két có khóa tại phòng riêng. Việc giao, nhận, mở, niêm phong và đưa đề ra khỏi nơi bảo quản phải được ghi sổ theo dõi, chỉ người có nhiệm vụ mới được tiếp cận khu vực in sao; không mang thiết bị ghi âm, ghi hình, chụp ảnh hoặc thiết bị có chức năng sao chép vào khu vực này, trừ thiết bị phục vụ in sao được kiểm soát theo phương án.

Theo kế hoạch, lịch khảo sát sẽ diễn ra ngày 11-11. Lịch khảo sát từng môn tại đây:

Sau mỗi buổi khảo sát, bài làm được kiểm đếm, niêm phong, bảo quản và làm phách tập trung theo phương án đã được UBND xã, phường phê duyệt, bảo đảm tách thông tin học sinh khỏi bài chấm, giữ bí mật thông tin. Các địa phương tổ chức chấm chéo giữa các trường trong cùng địa bàn hoặc chấm chéo nội bộ trường do giáo viên khối, lớp khác thực hiện. Giáo viên không chấm bài của lớp mình trực tiếp giảng dạy môn khảo sát hoặc lớp mình chủ nhiệm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các cơ sở giáo dục bảo mật thông tin cá nhân, chỉ thông báo kết quả khảo sát đến học sinh và cha mẹ học sinh theo đúng thời điểm, phạm vi. Các trường không công khai bảng điểm, tránh tạo tâm lý so sánh, áp lực cho học sinh.