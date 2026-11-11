Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 và OM 18 hôm nay tăng 500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay tăng 500 đồng/kg dao động ở mốc 7.100 - 7.200 đồng/kg; lúa tươi OM 18 tăng 500 đồng/kg dao động ở mốc 7.100 - 7.200 đồng/kg; lúa tươi OM 34 8 tăng 300 đồng/kg dao động mốc 6.300 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 tăng 300 đồng/kg dao động mốc 6.400 - 6.600đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 7.200 - 7.300/ kg.

Tại các địa phương hôm nay, giá lúa tươi tăng. Tại An Giang, giao dịch mua bán ít, giá lúa tươi các loại tăng. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp Tại Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá lúa tăng.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.350 - 9.500 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 8.250 - 10.800 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 10.700 - 10.800 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 8.250 - 8.350 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo vững giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg, giá gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.600 đồng/kg.

Phân khúc nếp không biến động so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với cuối tuần. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá chào bán gạo Jasmine của Việt Nam vẫn giữ ở mức 535 - 539 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động 500 - 515 USD/tấn và gạo trắng 5% tấm giữ mức 425 - 429 USD/tấn.

Trong nhóm các quốc gia xuất khẩu gạo lớn, Thái Lan tiếp tục dẫn đầu về giá chào bán gạo trắng 5% tấm, đạt 475 - 479 USD/tấn.

Tại Pakistan, giá gạo trắng 5% tấm cũng đi ngang, hiện được chào bán ở mức 412 - 416 USD/tấn.

Đối với Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm dao động trong khoảng 385 - 389 USD/tấn, trong khi gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 378 - 382 USD/tấn./.