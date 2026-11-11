Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Giá heo hơi trên cả nước hôm nay dao động trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì trong khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg. Cụ thể, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên cùng giữ mức thu mua 48.000 đồng/kg.

Tại Quảng Ninh và Phú Thọ, giá heo hơi ổn định ở mức 47.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La tiếp tục giao dịch ở mức 46.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại 4 địa phương.

Trong đó, Lâm Đồng tăng mạnh nhất khu vực, thêm 2.000 đồng/kg, lên mức 48.000 đồng/kg. Tại Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa, giá heo hơi cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên 47.000 đồng/kg, ngang với Đắk Lắk.

Các địa phương còn lại gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng tiếp tục giữ mức 46.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đồng loạt tăng 2.000 đồng/kg tại toàn bộ 8 địa phương được khảo sát.

Cụ thể, Đồng Tháp tăng từ 47.000 đồng/kg lên 49.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng tăng lên mức 48.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ đồng loạt đạt 47.000 đồng/kg.

Tại các chợ đầu mối ở TP. Hồ Chí Minh, giá heo dao động quanh mốc 68.000 - 70.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi 150.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg, nạc vai 124.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng/kg, mỡ heo 70.000 đồng/kg…

Về triển vọng, giá lợn hơi trong những phiên tiếp theo có thể tiếp tục phân hóa giữa ba miền. Miền Nam đang có lợi thế về đà tăng, trong khi miền Trung - Tây Nguyên xuất hiện những điểm tăng cục bộ. Miền Bắc nhiều khả năng cần thêm động lực từ nhu cầu thu mua để thoát khỏi trạng thái đi ngang./.