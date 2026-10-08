Ngày 11/10 diễn ra Giải Golf Quảng Ninh mở rộng 2026

Logo Giải Golf Quảng Ninh mở rộng 2026. (Ảnh: QUANG THỌ)

Giải Golf Quảng Ninh mở rộng 2026 quy tụ 144 golfer đến từ Quảng Ninh và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là dịp để các golfer cùng tranh tài, giao lưu, chia sẻ niềm đam mê với môn thể thao golf, đồng thời mở rộng các mối quan hệ hợp tác trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, giải đấu được tổ chức tại sân golf FLC Hạ Long, một trong những địa điểm thể thao, du lịch nổi bật của Quảng Ninh. Đây là hoạt động kết nối cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và những người yêu golf. Thông qua giải đấu, các golfer có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và mở rộng quan hệ hợp tác trong không gian thể thao thân thiện, văn minh.

Giải Golf Quảng Ninh mở rộng 2026 góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh đến với bạn bè trong nước và quốc tế. (Ảnh: QUANG THỌ)

Việc tổ chức giải nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 cũng góp phần tạo nên một hoạt động giao lưu ý nghĩa dành cho cộng đồng doanh nhân, qua đó lan tỏa tinh thần kết nối, hợp tác và đồng hành vì sự phát triển chung. Một trong những điểm đặc biệt tạo sức hút cho Giải Golf Quảng Ninh mở rộng 2026 là hệ thống giải thưởng Hole-in-One (HIO) với phần thưởng là 4 xe ô-tô hạng sang tại 4 hố golf số 5, 8, 13 và 16.

Đây là những phần thưởng giá trị, đồng thời tạo thêm sự hấp dẫn và kịch tính cho các golfer trong hành trình chinh phục các hố Par 3. Cơ hội ghi điểm HIO và giành những phần thưởng lớn được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày thi đấu.

Bên cạnh 4 giải HIO, Ban tổ chức còn chuẩn bị nhiều phần quà và giải thưởng giá trị đến từ các nhà tài trợ, góp phần gia tăng sức hấp dẫn của giải đấu và tri ân sự đồng hành của các doanh nghiệp, thương hiệu đối tác. Sự đồng hành của các nhà tài trợ không chỉ góp phần tạo nên một giải đấu có quy mô, chất lượng mà còn thể hiện sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp đối với các hoạt động thể thao, giao lưu và kết nối tại Quảng Ninh.

Giải Golf Quảng Ninh mở rộng 2026 góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh năng động, hiện đại, giàu tiềm năng, nơi các hoạt động thể thao, du lịch và kết nối doanh nghiệp ngày càng được quan tâm và phát triển. Đây không chỉ là một giải đấu golf mà còn là dịp để cộng đồng golfer, doanh nhân và doanh nghiệp cùng gặp gỡ, giao lưu và lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh đến bạn bè, đối tác trong và ngoài thành phố.