Ngày 10/11, Quốc hội thảo luận nhiều dự án luật quan trọng và chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về 2 dự án luật. Ảnh: Viết Chung

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Sau phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề được đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật: Thể dục, thể thao; Du lịch; Thư viện; Điện ảnh; Di sản văn hóa; Quảng cáo và Báo chí. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát biểu giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Đồng thời, xem xét báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật.

Tại phiên thảo luận này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề được đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, gồm: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.