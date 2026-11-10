Ngày 10/11, Quốc hội làm việc, thảo luận về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Phiên họp tại Hội trường, sáng ngày 9/11/2026. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Cụ thể, buổi sáng, ngày 10/11/2026, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về các dự án Luật:

(1) Luật Phát triển công nghiệp văn hóa;

(2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về:

(1) Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật;

(2) Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật;

(3) Báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật;

(4) Chủ trương đầu tư 03 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Ngày 9/11, Quốc hội đã làm việc, biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 và Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. Cụ thể, tại phiên họp sáng 9/11, có 471 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 471 đại biểu tán thành (bằng 100% số đại biểu Quốc hội có mặt) thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Tại phiên họp chiều 9/11, với 469 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 469 đại biểu tán thành (bằng 100% số đại biểu Quốc hội có mặt), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.