Ngày 10/11: Giá cà phê lấy lại đà tăng, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đang dần lấy lại mặt bằng 85.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 84.500–85.300 đồng/kg. Mức trung bình tham khảo được niêm yết khoảng 85.100 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg lên 85.000 đồng/kg. Gia Lai cũng tăng 500 đồng/kg, đạt 85.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tăng 500 đồng/kg lên 84.500 đồng/kg nhưng vẫn là khu vực có giá thấp nhất. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tăng 600 đồng/kg lên 85.300 đồng/kg, cao nhất trong nhóm khảo sát.

Như vậy, sau khi từng lùi về quanh 83.000 đồng/kg trong những ngày đầu tháng 11, giá cà phê Tây Nguyên đã phục hồi khoảng 1.000-2.000 đồng/kg tùy khu vực.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê trên hai sàn London và New York diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 66 USD/tấn, tương đương 2,1%, lên mức 3.270 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 cũng tăng 50 USD/tấn, tương đương 1,6%, đạt 3.243 USD/tấn.

Ngược lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục chịu áp lực bán. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 7,2 US cent/pound, tương đương 2,5%, xuống còn 280 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,9%, đạt 271,65 US cent/pound, trong khi kỳ hạn tháng 5/2027 giảm tương ứng xuống 267,7 US cent/pound.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu duy trì trong khoảng 135.500 - 138.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Theo khảo sát ngày sáng nay, giá hồ tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm không biến động so với phiên trước, duy trì trong khoảng 135.500 - 138.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục dẫn đầu cả nước với mức thu mua 138.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu được ghi nhận ở mức 137.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) duy trì mức 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch ở mức 135.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế cho biết, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt nhìn chung ổn định.

Giá tiêu đen Indonesia hiện ở mức 6.799 USD/tấn. Brazil duy trì giá tiêu đen ASTA 570 ở mức 5.700 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục dẫn đầu nhóm được khảo sát với 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia duy trì mức 9.285 USD/tấn, Malaysia đạt 12.000 USD/tấn và Việt Nam giữ giá 8.450 USD/tấn./.