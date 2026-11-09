Ngày 10/11 đêm nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi, trời rét đậm

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Đêm nhiều mây có mưa nhỏ ở vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Đêm nhiều mây có mưa nhỏ ở vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC. Nhiệt độ cao nhất 17 - 19oC.

Ngày 10/11/2026 đêm nhiều mây có mưa nhỏ ở vài nơi, trời rét đậm.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Đêm nhiều mây có mưa nhỏ ở vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC. Nhiệt độ cao nhất 17 - 19oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Đêm nhiều mây có mưa nhỏ ở vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC. Nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Đêm nhiều mây có mưa nhỏ ở vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Đêm nhiều mây có mưa nhỏ ở vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.

Gió Đông Bắc cấp 2.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 11 - 13/11/2026: Ngày 11 - 12/11, nhiều mây có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa mưa to và dông, ngày có lúc giảm mây hửng nắng, trời rét. Ngày 13/11, đêm nhiều mây không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16oC, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 21 - 24oC.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.