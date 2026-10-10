Ngày 10/10: Trung Bộ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa trên 200mm

Mưa lớn gây ngập tại Đà Nẵng. Ảnh: NT.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/10, Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Từ ngày 11/10, mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

Cụ thể, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 80 mm/3 giờ).

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày 10/10 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, riêng khu vực Tây Bắc từ 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, riêng Sơn La và phía Nam Phú Thọ từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, vùng núi có nơi trên 30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Phía Bắc ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mây, phía Bắc, gồm thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Lâm Đồng, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ

- Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 27-29 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.