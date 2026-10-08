Ngày 10-10 sẽ phát động phong trào mỗi người dân chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Công điện số 69/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Lễ phát động Phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Lễ phát động Phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” sẽ diễn ra vào ngày 10-10-2026. Ảnh minh họa: KHOA MINH

Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các cơ quan liên quan, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tổ chức Lễ phát động Phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc vào ngày 10-10-2026.

Điểm cầu trực tiếp lễ phát động là tại Thủ đô Hà Nội, kết nối trực tuyến đồng thời tới 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố; chuyển tải thông điệp sức khỏe nhân dân là nền tảng của chất lượng cuộc sống và sức mạnh quốc gia; tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, cơ sở vật chất để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xây dựng môi trường làm việc năng động, văn minh và hiệu quả; tích cực rèn luyện thân thể, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong từng gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.

Thủ tướng cũng giao UBND các tỉnh, thành phố sau lễ phát động, tiếp tục chỉ đạo phát triển phong trào, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân lựa chọn và duy trì tập luyện ít nhất một môn thể thao phù hợp gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm phong trào được triển khai thường xuyên, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Việc tổ chức lễ phát động ngày 10-10 được đặt trong tổng thể triển khai Kết luận số 70-KL/TW ngày 31-1-2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vai trò của thể dục, thể thao trong đời sống. Mục tiêu không chỉ dừng ở một hoạt động hưởng ứng đồng loạt, mà góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc đưa tập luyện thể dục, thể thao trở thành thói quen tự giác hằng ngày trong đời sống.