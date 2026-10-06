Ngày 10/10 sẽ diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia về phát huy giá trị văn hóa

PGS. TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển; PGS.TS. Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; Đại tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đồng chủ trì buổi gặp mặt.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng cho biết, văn hóa luôn giữ vị trí đặc biệt trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, mà quan trọng hơn là phải chuyển hóa các giá trị ấy thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh và động lực trực tiếp cho phát triển đất nước. Đây cũng chính là vấn đề trung tâm mà Hội thảo quốc gia lần này mong muốn đặt ra để cùng trao đổi, làm rõ.

Các đồng chủ trì buổi gặp mặt. (Ảnh: Hồ Long)

Một điểm có ý nghĩa của Hội thảo là sự phối hợp giữa Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội với Bộ Công an. Sự phối hợp này thể hiện cách tiếp cận rộng hơn đối với văn hóa: văn hóa không chỉ gắn với bảo tồn di sản, nghệ thuật hay các hoạt động sáng tạo, mà còn gắn chặt với xây dựng con người, xây dựng môi trường xã hội, kỷ cương, thượng tôn pháp luật và bảo đảm an ninh quốc gia.

Ông Hùng nhấn mạnh, chúng ta cần xây dựng văn hóa tuân thủ, để việc tôn trọng và chấp hành pháp luật không chỉ xuất phát từ yêu cầu quản lý mà trở thành ý thức tự giác, chuẩn mực ứng xử và trách nhiệm xã hội của mỗi người.

Đồng thời, trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng xuyên biên giới, vấn đề an ninh văn hóa cũng đặt ra ngày càng rõ nét. Chúng ta phải vừa mở rộng giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phát triển công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia; vừa giữ gìn bản sắc, bảo vệ các giá trị nền tảng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nâng cao sức đề kháng của xã hội trước những tác động tiêu cực.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng phát biểu khai mạc. (Ảnh: Hồ Long)

“Có thể nói, văn hóa, phát triển và an ninh có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ. Một nền văn hóa mạnh góp phần tạo nên một xã hội có kỷ cương, có sức đề kháng và có năng lực sáng tạo; đồng thời, một môi trường an toàn, ổn định là điều kiện quan trọng để văn hóa phát triển và các giá trị tốt đẹp được lan tỏa”, ông Hùng chia sẻ và mong muốn Hội thảo tập hợp tiếng nói của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và những người hoạt động thực tiễn để nhận diện rõ hơn nguồn lực văn hóa Việt Nam; những điểm nghẽn về thể chế, chính sách và tổ chức thực hiện; từ đó đề xuất các giải pháp để phát huy giá trị văn hóa thành nguồn lực thực sự cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo Ban tổ chức, chủ đề của Hội thảo đặt ra vấn đề vừa có ý nghĩa chiến lược, vừa mang tính thực tiễn cấp thiết: làm thế nào để những giá trị được hun đúc trong lịch sử dân tộc tiếp tục nuôi dưỡng con người, gắn kết xã hội và tạo ra nguồn lực mới cho phát triển. Việc Bộ Công an và Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp tổ chức Hội thảo thể hiện cách tiếp cận toàn diện, gắn phát triển văn hóa với hoàn thiện chính sách, pháp luật, bảo vệ an ninh văn hóa và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Hội thảo là diễn đàn để tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị về phát huy giá trị văn hóa đất nước thành động lực quan trọng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trên cơ sở phân tích thực trạng và những bất cập về thể chế, kỷ luật, Hội thảo sẽ đề xuất các giải pháp để hoàn thiện chính sách, siết chặt kỷ luật thực thi, qua đó khơi thông nguồn lực, tạo không gian và động lực phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển văn hóa và con người Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 10/10/2026, tại Hội trường Thăng Long, Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội. Lãnh đạo Quốc hội sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Tham dự Hội thảo có khoảng 200 đại biểu với 2 phần tham luận và thảo luận. Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học với 68 bài tham luận công phu, giàu ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Nội dung các tham luận tập trung 3 nhóm nội dung: Những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới; Thực trạng những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa hiện nay; Kiến nghị hoàn thiện chính sách và siết chặt kỷ luật thực thi, nhằm khơi thông các nguồn lực, tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa.

Trung tướng Phan Xuân Tuy trả lời câu hỏi của phóng viên. (Ảnh: H.Thư)

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam về sự hỗ trợ lẫn nhau giữa Hội thảo này với Đề án “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Bộ Tư pháp xây dựng, Trung tướng Phan Xuân Tuy cho biết, những căn cứ lý luận và thực tiễn được trao đổi tại Hội thảo là những giá trị đáng trân quý, có thể tích hợp vào quá trình luận giải, xây dựng và tổ chức thực hiện thành công Đề án.

Theo ông, Hội thảo không chỉ hướng đến việc thẩm định giá trị văn hóa pháp lý của Việt Nam, nhất là từ khi Đảng lãnh đạo đất nước giành chính quyền và đặc biệt trong quá trình đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền, mà còn có ý nghĩa cung cấp những giá trị có thể được tích hợp vào căn cứ xây dựng và triển khai Đề án. Ông nhấn mạnh, văn hóa Việt Nam thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực xây dựng và thực thi pháp luật. Đây cũng là tinh thần của Nghị quyết 27 của Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật.

Đối với lực lượng Công an nhân dân, yêu cầu xây dựng để văn hóa thượng tôn pháp luật thấm sâu vào văn hóa Công an nhân dân cũng được xác định rõ. Đây cũng là một nội dung trong Đề án văn hóa Công an nhân dân đang được Bộ Công an chỉ đạo triển khai. Vì vậy, ông khẳng định lực lượng Công an nhân dân sẵn sàng phối hợp thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, cùng các đơn vị liên quan quán triệt và triển khai hiệu quả Đề án của Bộ Tư pháp về xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, đặc biệt là văn hóa công vụ.

Kết thúc buổi gặp mặt, Phó Chủ nhiệm Triệu Thế Hùng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí đồng hành thông tin về sự kiện, góp phần làm rõ những vấn đề đang đặt ra đối với sự phát triển văn hóa của đất nước, trong đó có việc khơi thông và phát huy nguồn lực văn hóa; xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh; hình thành văn hóa tuân thủ, tinh thần thượng tôn pháp luật; bảo đảm an ninh văn hóa trong điều kiện hội nhập quốc tế và chuyển đổi số; đồng thời phát huy văn hóa như một thành tố quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Ban Tổ chức mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí, phóng viên, nhà báo, biên tập viên đồng hành trước, trong và sau Hội thảo, qua đó góp phần lan tỏa sâu sắc những nội dung của sự kiện.