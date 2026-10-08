Ngày 10/10: Phát động phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Công điện số 69/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Lễ phát động Phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên".

Công điện được ban hành nhằm thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; các nghị quyết của Đảng về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, cùng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về vai trò của thể dục, thể thao trong đời sống.

Tổ chức đồng loạt các hoạt động hưởng ứng

Theo đó, Lễ phát động được tổ chức ở quy mô quốc gia vào ngày 10/10/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu trực tiếp đặt tại Thủ đô Hà Nội, kết nối đồng thời với các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.

Lễ phát động nhằm lan tỏa thông điệp sức khỏe Nhân dân là nền tảng của chất lượng cuộc sống và sức mạnh quốc gia; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội, từng bước đưa tập luyện thể dục, thể thao trở thành thói quen tự giác hằng ngày.

Hình minh họa. Nguồn: SKĐS

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị chương trình, kịch bản, nội dung, phương án tổ chức và kết nối đường truyền, bảo đảm Lễ phát động trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

Các địa phương có trách nhiệm tổ chức điểm cầu, bảo đảm kết nối với điểm cầu trung tâm tại Hà Nội từ 6h30 ngày 10/10; đồng thời triển khai các hoạt động hưởng ứng như chạy, đi bộ đồng hành, hoạt động thể thao tập thể, cộng đồng... tạo không khí sôi nổi và sức lan tỏa rộng khắp.

Thủ tướng yêu cầu huy động sự tham gia phù hợp, tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, thanh niên và người dân ở các lứa tuổi. Các địa phương chủ động phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện cần thiết.

Đẩy mạnh thể thao học đường, lực lượng vũ trang gương mẫu

Sau Lễ phát động, các địa phương tiếp tục phát triển phong trào, vận động người dân lựa chọn và duy trì tập luyện ít nhất một môn thể thao phù hợp, gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Bộ GD&ĐT được giao chỉ đạo các cơ sở giáo dục tích cực hưởng ứng Lễ phát động, đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao học đường, khuyến khích mỗi học sinh, sinh viên lựa chọn môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang gương mẫu đi đầu tham gia Lễ phát động, đồng thời triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và đường truyền phục vụ kết nối giữa điểm cầu trung tâm với các địa phương; hoàn thành kết nối, kiểm tra, chạy thử toàn bộ hệ thống trước ngày 9/10, bảo đảm chất lượng, ổn định và an toàn.

Thông qua Lễ phát động, phong trào tập luyện thể dục, thể thao được kỳ vọng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần hình thành thói quen vận động thường xuyên, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.