Ngày 10/10 không mưa, sáng sớm có sương mù ở vài nơi, đêm và sáng trời rét

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Mây thay đổi đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Mây thay đổi đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Ngày 10/10/2026 không mưa, sáng sớm có sương mù ở vài nơi, đêm và sáng trời rét.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Mây thay đổi đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng):Mây thay đổi đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.

Gió nhẹ.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 11 - 13/10/2026:Thời tiết phổ biến đêm và sáng nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.